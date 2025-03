Mandamento Baianese sotto assedio: ondata di furti nelle abitazioni

Il Mandamento Baianese continua a essere nel mirino dei ladri. Negli ultimi giorni si è registrata una serie di furti che sta mettendo in allarme i cittadini, con numerose segnalazioni e denunce presentate alle forze dell’ordine.

In particolare, ad Avella, nella località “Fusaro”, si sono verificati episodi inquietanti: malviventi con il volto coperto si sono introdotti in alcune abitazioni, agendo con estrema sicurezza. In alcuni casi, i ladri non si sono fermati neanche di fronte alla presenza dei proprietari, arrivando perfino a minacciarli pur di portare a termine i colpi.

L’ondata di furti, però, non si ferma a Avella: segnalazioni arrivano da tutto il territorio baianese, dove i “topi di appartamento” continuano a colpire senza sosta. Nonostante l’intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine, il fenomeno sembra ancora difficile da arginare, lasciando i residenti in uno stato di forte preoccupazione.

L’appello della popolazione è chiaro: serve una maggiore presenza sul territorio e interventi mirati per fermare questa escalation di criminalità che sta mettendo a dura prova la sicurezza dei cittadini.