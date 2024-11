Natale al Vulcano, torna Christmas Dreams dal 16 novembre e la grande ruota panoramica è pronta ad accogliere tutti

NOLA – Da sabato 16 novembre (Grand Opening alle ore 18.00) e fino al 6 gennaio 2025, torna “Christmas Dreams” al Vulcano Buono di Nola. Tra luci scintillanti, spettacoli completamente gratuiti, simpatiche mascotte e la fantastica ruota panoramica alta 50 metri che è già un simbolo del Natale. Nell’arena l’immancabile pista di pattinaggio e le tipiche casette, ricche di prodotti artigianali e tante prelibatezze da assaporare. Babbo Natale Experience con le 10 stanze esclusive della casa di Babbo Natale, con 2000 mq interamente dedicati alla magia delle feste. Nei weeekend di novembre e per tutto il mese di dicembre non mancheranno eventi con giocolieri, acrobati, clown, trampolieri e maghi che regaleranno emozionanti performance con balli e canti natalizi.

Anche quest’anno, dunque, l’Arena Spettacoli si trasformerà in un Luna Park straordinario di oltre 3000 mq per far vivere appieno l’atmosfera natalizia, con luminarie e scenografie sgargianti, giostre, musical, mascotte e personaggi tipi del Natale. Sarà anche possibile “sfrecciare” su una pista di pattinaggio di 400 mq e divertirsi sul carosello: un’esperienza magica che riunisce tutta la famiglia, perfetta per creare nuovi emozionanti ricordi da custodire nel cuore.

Tra le novità “Babbo Natale Experience”, un viaggio immersivo che porta i bambini nel cuore della magia natalizia, tra tecnologia, creatività e divertimento. Lungo il percorso, i più piccoli attraverseranno scenografie incantate, giocheranno con puzzle luminosi, parteciperanno a quiz musicali divertenti e, pedalando su bici speciali, daranno vita a fantastiche opere d’arte insieme agli elfi. Ma potranno anche scrivere la loro letterina e scoprire come nascono i giocattoli che ogni anno realizzano i loro desideri di Natale. Infine, il momento tanto atteso: l’incontro dal vivo con Babbo Natale, per collezionare foto e ricordi, prima di esplorare un’area speciale ricca di gadget natalizi, e portare a casa un pezzo di magia natalizia.

LA GRANDE RUOTA PANORAMICA (date e orari)

FERIALI DALLE 16 ALLE 22

SABATO DALLE 16 ALLE 24

DOMENICA E FESTIVI DALLE 11 ALLE 23

COSTI

BIGLIETTO INTERO: €10,00

BIGLIETTO RIDOTTO (FINO A 14 ANNI): € 7,00

BIGLIETTO FAMIGLIA (2 adulti + 1 minore fino a 14 anni): € 25,00

BIGLIETTO FAMIGLIA (2 adulti + 2 minori fino a 14 anni): € 30,00

LA PISTA DI PATTINAGGIO (date e orari)

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ – DALLE 16 ALLE 21

SABATO – DALLE 15 ALLE 23

DOMENICA E FESTIVI – DALLE 11 ALLE 23

COSTI

BIGLIETTO (prezzo unico): € 5,00

IL CAROSELLO (date e orari)

DATE E ORARI

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ – DALLE 16 ALLE 21

SABATO – DALLE 15 ALLE 23

DOMENICA E FESTIVI – DALLE 11 ALLE 23

COSTI

BIGLIETTO SINGOLO: € 3,00

BIGLIETTO DOPPIO (2 ingressi): € 5,00

MERCATINI – GIOCHI E ALTRO

NOVEMBRE: 16 – 17; 23 – 24; 29 – 30

DICEMBRE: 1 – 6 – 7 – 8 – 9 -10 – 11 -12 -13 – 14 – 15- 16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -34 -26 -27 -28 -29 -30 -31

GENNAIO: 4 -5- 6

DAL LUNEDI’AL VENERDI’ DALLE 16 ALLE 21

SABATO DALLE 15 ALLE 23

DOMENICA E FESTIVI, DALLE 11 ALLE 23

MERCATINI FOOD

NOVEMBRE

16 – 17

23 – 24

29 – 30

DICEMBRE

1 – 6 – 7 – 8 – 9 -10 – 11 -12 -13 – 14 – 15- 16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -34 -26 -27 -28 -29 -30 -31

GENNAIO

4 -5- 6

MERCATINI GIOCHI E ALTRI

ORARI

DAL LUNEDì AL VENERDì DALLE 16 ALLE 21

SABATO DALLE 15 ALLE 23

DOMENICA E FESTIVI, DALLE 11 ALLE 23

ANIMAZIONE E SPETTACOLI (date)

TUTTI I WEEKEND DI NOVEMBRE, 29 NOVEMBRE

1 DICEMBRE

DAL 6 ALL’8 DICEMBRE

DAL 13 AL 15 DICEMBRE

20 – 21 – 22 – 26 – 28 – 29 DICEMBRE

24 E 31 DICEMBRE

DAL 4 AL 6 GENNAIO

ORARI

VENERDÌ E SABATO DALLE 16 ALLE 21

DOMENICA 11.00 – 13.00 – 16.00 – 21.00

24 E 31 DICEMBRE – DALLE 11 ALLE 15

BABBO NATALE EXPERIENCE (date)

TUTTI I WEEKEND DI NOVEMBRE, 22 e 29 NOVEMBRE

1 DICEMBRE

DAL 6 ALL’8 DICEMBRE

DAL 13 AL 15 DICEMBRE

DAL 20 AL 26 DICEMBRE, TRANNE IL 25

ORARI

FERIALI: DALLE 16 ALLE 21

WEEKEND E FESTIVI: DALLE 11 ALLE 13:30 E DALLE 15 ALLE 21

COSTI

BIGLIETTO INTERO: €10,00

BIGLIETTO RIDOTTO (per bambini con altezza inferiore a 100 cm): €8,00

BIGLIETTO GRATUITO PER PERSONE CON DISABILITÀ (paga solo l’accompagnatore).

BIGLIETTI DISPONIBILI PRESSO LA BIGLIETTERIA IN LOCO (INGRESSO POSITANO, PRIMO PIANO) E ONLINE SU GO2.IT