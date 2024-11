Avella, furti nelle abitazioni: svaligiata una villetta nel rione Purgatorio

Ad Avella si registra una recrudescenza di furti in abitazione. L’ultimo episodio si è verificato ieri sera nel rione Purgatorio, dove i ladri hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per introdursi in una villetta e mettere a soqquadro l’intero appartamento.

I malviventi, dopo essere penetrati nell’abitazione, hanno rovistato in ogni stanza, alla ricerca di oggetti di valore. Sono riusciti a portare via diversi beni preziosi, ma non sono stati in grado di forzare la cassaforte, lasciando comunque dietro di sé danni ingenti e stanze sottosopra.

Questo episodio rientra in una serie di furti che stanno creando preoccupazione tra i residenti del comune, già in allarme per altri tentativi di effrazione nei mesi scorsi. I cittadini chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e per contrastare l’ondata di criminalità che sta turbando la tranquillità del paese.