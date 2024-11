Inaugurazione del Parco San Pietro ad Avella: un nuovo spazio per la comunità, il più grande della bassa irpinia

Grande emozione per la prossima inaugurazione del nuovo Parco San Pietro ad Avella, un’area verde recentemente rinnovata e attrezzata che si prepara ad accogliere la comunità con molteplici iniziative dedicate a famiglie, bambini e associazioni locali. Questo parco, che sarà da oggi uno dei principali punti di ritrovo e socializzazione della città, è stato realizzato con l’obiettivo di creare uno spazio inclusivo e multifunzionale, fruibile da persone di tutte le età.

L’inaugurazione ufficiale si terrà domenica mattina alle 11,00 preceduta da una celebrazione liturgica nella Chiesa di San Pietro, alla quale parteciperanno diversi gruppi scout della zona, accompagnati da Don Giuseppe. Al termine della messa, il corteo di scout si dirigerà a piedi verso il Parco San Pietro, dando inizio a una giornata di festa che coinvolgerà i giovani e le famiglie presenti.

Una giornata di festa e di attività per tutte le età

Per l’occasione, il parco sarà animato dalla compagnia teatrale Citrea, che intratterrà i bambini e i ragazzi degli scout con spettacoli e attività ludiche. La festa non si limiterà alla sola serata inaugurale: l’intera giornata è infatti dedicata all’inizio ufficiale dell’anno scout, un momento di aggregazione che vedrà la partecipazione di ragazzi e genitori pronti a vivere una giornata all’aperto.

Per rendere l’incontro ancora più piacevole, è stato organizzato un buffet con pop-corn, cioccolata calda e varie bevande e cibi per i partecipanti. Le famiglie sono invitate a unirsi alla celebrazione, trascorrendo del tempo in compagnia e condividendo momenti di convivialità e divertimento.

Un parco inclusivo e attento a tutti

Il Parco San Pietro è stato progettato per rispondere alle esigenze di tutti i membri della comunità. Sono stati allestiti un’area giochi per bambini e due piste per il gioco delle bocce, offrendo così spazi ricreativi per persone di tutte le età. Per la prima volta, è presente anche un’area “dog park” dedicata ai cani, così che anche gli amici a quattro zampe possano godere di uno spazio pensato per loro.

In un’ottica di inclusività e rispetto per l’ambiente, il parco è stato dotato di fontanelle distribuite lungo il percorso e di una zona ristoro, offrendo ai visitatori punti di sosta e ristoro in un ambiente naturale. Grazie al contributo dell’associazione Rami del Melo, il parco sarà mantenuto in perfette condizioni e gestito con cura: a partire da lunedì questa associazione riceverà ufficialmente le chiavi del parco, assumendosi la responsabilità di gestirlo e curarlo nel tempo.

Un progetto di comunità per una nuova Avella

Il Parco San Pietro non è solo un luogo di ritrovo, ma rappresenta un simbolo del lavoro collettivo e della passione che la comunità ha messo nel rendere Avella un posto sempre più accogliente e vivibile. La nuova area verde si inserisce infatti in un progetto più ampio di valorizzazione degli spazi pubblici, che punta a promuovere lo sviluppo sociale e a creare opportunità di aggregazione.

Con la sua inaugurazione, il Parco San Pietro diventa ufficialmente un luogo per eventi, feste e attività all’aperto, pronto ad accogliere tutti i cittadini di Avella in ogni periodo dell’anno. La comunità potrà finalmente godere di un nuovo spazio dedicato alla socializzazione, al gioco e al relax, un luogo in cui tutti, dai più piccoli ai più grandi, potranno trovare il proprio angolo di serenità e svago.