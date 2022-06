NAPOLI. Piazza Garibaldi: tenta una rapina. Denunciato.

Ieri sera gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, nel percorrere corso Garibaldi in direzione di piazza Garibaldi hanno notato alcuni passanti che stavano inseguendo un uomo.

Gli operatori hanno appreso dalle persone che il fuggitivo era armato di coltello ed aveva tentato di rapinare una donna della sua borsa; dopo pochi metri, i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un coltello con la lama della lunghezza di circa 20 cm, di una forbice e di un leva fustelle della lunghezza di 14 cm.

Un 21enne tunisino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale è stato denunciato per tentata rapina e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

