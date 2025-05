NAPOLI. Corso Garibaldi: simula la truffa dello specchietto. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nel mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 39enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per tentata truffa aggravata e violenza privata.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in corso Garibaldi per una segnalazione di una persona che stava tentando la “truffa dello specchietto” ai danni di un automobilista.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo che stava discutendo animatamente con una persona anziana; quest’ultima ha raccontato che, poco prima, nel percorrere la stessa strada, aveva udito un forte rumore sulla carrozzeria dell’auto su cui viaggiava ed in quel momento, il conducente di un veicolo aveva iniziato a suonare insistentemente il clacson chiedendogli di accostare; a quel punto, dopo essersi fermati, lo stesso conducente, simulando la rottura dello specchietto, aveva intimato alla vittima di consegnargli 50 euro come risarcimento del presunto danno subito.

Pertanto, gli operatori hanno raggiunto e bloccato il prevenuto traendolo in arresto.