NAPOLI. Centro: tenta di rapinare un uomo. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 43enne, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, per tentata rapina aggravata, nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga per la segnalazione di una coppia di turisti in difficoltà a seguito di un’aggressione.

Gli operatori, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati dalla coppia di turisti in evidente stato di agitazione; i due, indicando un soggetto poco distante, hanno raccontato che lo stesso, poco prima, aveva aggredito l’uomo con calci e pugni, intimandogli di consegnargli del denaro, ma, non riuscendo nel suo intento, si è poi allontanato frettolosamente.

I poliziotti hanno raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato l’indagato, traendolo in arresto.