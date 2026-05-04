BAIANO. Verso il Premio Anfiteatro. TEO SAX, l’eclettico sassofonista avellano, protagonista e premiando all’Anfiteatro d’Argento 2026

di Saverio Bellofatto

Matteo Canonico, in arte TeoSax, giovane sassofonista formatosi nel linguaggio del jazz, che trova nel suo strumento una voce autentica e profondamente espressiva. L’approccio con la musica inizia all’età di 6 anni quando comincia a suonare il pianoforte come hobby, una passione che cresce di anno in anno fino a comprendere che la musica non era solo svago ma una forma di espressione che poteva diventare più di un semplice diletto. Da qui la scelta di passare al sassofono strumento che riusciva a rappresentare a pieno la sua personalità. Ha studiato sassofono jazz e attualmente si sta perfezionando in Sound Design al Conservatorio Musicale “Domenico Cimarosa” di Avellino, ampliando la sua visione verso la natura e la modulazione del suono. Uno stile personale, con improvvisazioni e fraseggi, che spaziano dal jazz al pop e bebop. Numerose le collaborazioni con artisti locali e DJ di caratura internazionale. Il 23 maggio 2026 al Teatro Colosseo diBaiano, oltre a dilettare il pubblico con la sua musica riceverà il Premio Anfiteatro “ Eccellenze Artistiche Musicali della Campania”.