Montella (AV) – Sequestrate 36 bottiglie di alcool: i Carabinieri denunciano due persone.

I Carabinieri della Compagnia di Montella hanno denunciato due persone di origini straniere di 44 e 29 anni ritenute responsabili di “tentato furto” e “ricettazione”.

In particolare, i predetti hanno tentato di asportare superalcolici (circa 36 bottiglie di liquore di varie marche) da un supermercato del luogo, occultandoli all’interno del bagagliaio di un veicolo di loro proprietà.

Immediatamente fermati dai militari dell’Arma, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria e la merce è stata prontamente sequestrata.

Per i due malfattori è stata, inoltre, avanzata proposta per l’adozione del foglio di via obbligatorio.

I controlli dell’Arma proseguiranno in modo serrato nell’intera provincia.