Monteforte Irpino, donna obesa soccorsa dai Vigili del Fuoco: trasferita con autoscala dal secondo piano

Nella serata di ieri, mercoledì 6 maggio, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino sono intervenuti a Monteforte Irpino, in via W. Loffredo, a seguito di una richiesta di assistenza sanitaria pervenuta dal personale del 118.

L’intervento si è reso necessario per supportare il trasporto di una donna di media età obesa, che necessitava di ulteriori cure ospedaliere. La discesa della persona allettata dall’interno dell’abitazione si è rivelata impossibile a causa della presenza di una scala a chiocciola.

Nel programmare la manovra, si è reso necessario tagliare temporaneamente la ringhiera, al fine di evitare ulteriori sobbalzi che avrebbero potuto compromettere la sicurezza del paziente. I Vigili del Fuoco sono giunti sul posto con un’APS (AutoPompaSerbatoio) e un’Autoscala, strumenti che hanno permesso di effettuare il trasferimento in sicurezza e con la massima attenzione al benessere della persona assistita.

Le operazioni si sono concluse senza ulteriori criticità.