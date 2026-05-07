Meteo Irpinia, venerdì all’insegna del maltempo: piogge e temperature in calo

Giornata dal clima instabile quella prevista in Irpinia per domani, venerdì 8 maggio 2026. Le previsioni indicano cielo molto nuvoloso per gran parte della giornata, con condizioni meteorologiche in peggioramento soprattutto nelle ore centrali e nel pomeriggio.
Attese precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio, che potranno interessare diversi settori del territorio provinciale. I fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi e ad esaurirsi nel corso della serata.
Sul fronte delle temperature si registra un calo, anche sensibile nei valori massimi, con clima decisamente più fresco rispetto agli ultimi giorni.
I venti soffieranno deboli o moderati, prevalentemente dai quadranti settentrionali.