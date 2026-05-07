Avella, arriva “Terra di Creatività”: laboratorio gratuito per bambini tra argilla, arte e natura

AVELLA – Un pomeriggio all’insegna della fantasia, dell’arte e del contatto con la natura. Sabato 16 maggio, in Piazza Convento ad Avella, si terrà “Terra di Creatività”, laboratorio gratuito dedicato ai bambini e organizzato nell’ambito della “Grande Festa” della Colonia Castorini Cieli Azzurri Avella 1.

L’iniziativa offrirà ai più piccoli l’opportunità di vivere un’esperienza educativa e creativa attraverso la lavorazione dell’argilla e attività manuali pensate per stimolare immaginazione e condivisione.

Durante il laboratorio, guidato dall’artista Dario Luciano e dal dottore agronomo Angelo Pedalino dell’ODAF Avellino, i partecipanti potranno modellare l’argilla, realizzare piccoli vasi decorati a mano e piantare un seme da far crescere nel tempo.

L’evento si svolgerà in tre fasce orarie: 14:30, 16:00 e 17:30. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria al numero 3206975797.

L’iniziativa rappresenta un’occasione speciale per trascorrere una giornata tra creatività, gioco e scoperta, coinvolgendo bambini e famiglie nel cuore del centro storico di Avella.