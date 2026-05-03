Avellino vola ai playoff: sarà sfida alla Fortitudo Bologna

Missione compiuta per Avellino che, grazie alla vittoria per 81-75 su Cremona, conquista ufficialmente l’accesso ai playoff.

Una partita intensa, decisa nel finale con freddezza e carattere: Avellino ha saputo gestire i momenti chiave, trovando punti pesanti e difese decisive negli ultimi possessi. Un successo che vale molto più dei due punti, perché certifica il raggiungimento di un obiettivo importante.

Adesso però arriva il bello. Nei playoff, Avellino affronterà la storica Fortitudo Bologna, in una serie che promette spettacolo ed equilibrio. Una sfida dal grande fascino, tra due piazze calde e ambiziose.

Per Avellino sarà fondamentale mantenere l’intensità mostrata nel finale contro Cremona, cercando continuità e solidità su entrambi i lati del campo. La Fortitudo, dal canto suo, rappresenta un avversario esperto e abituato a partite di questo livello.

I playoff sono realtà: ora inizia una nuova battaglia.

