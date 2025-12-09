Premio Binews 2025: al via la XII edizione de “Le Eccellenze dell’Anno” al Teatro Colosseo di Baiano

Baiano (AV) — Sabato 27 dicembre 2025 si terrà la dodicesima edizione del Premio Binews, l’evento che ogni anno celebra le personalità, le istituzioni e le realtà che si sono distinte per impegno, eccellenza, innovazione e servizio alla comunità.

La cerimonia inizierà alle ore 20:00, presso il Teatro Colosseo di Baiano, e sarà l’occasione per fare un bilancio sull’anno che sta per concludersi, valorizzando chi — con concretezza e dedizione — ha contribuito positivamente al territorio irpino e campano.

Il Premio Binews 2025 non è un semplice premio: è un riconoscimento simbolico e reale a chi, con il proprio lavoro, il proprio impegno o la propria arte, ha saputo fare la differenza. Tra i premiati annunciati spiccano istituzioni, corpi dello Stato, operatori economici, personalità civili e associative.

Giunta alla sua dodicesima edizione, la manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti culturali e sociali più significativi della provincia — un momento di celebrazione di tante “buone pratiche” che spesso rimangono nell’ombra.

Nel corso degli anni, il Teatro Colosseo di Baiano si è dimostrato sede ideale per ospitare cerimonie, manifestazioni, spettacoli e premi che mettono al centro il valore delle persone, delle imprese e delle istituzioni. Eventi come il Premio Anfiteatro d’Argento hanno già dimostrato il successo e l’impatto di serate di grandi contenuti promosse in questo teatro.

Il Premio Binews non è solo una celebrazione interna: è un’occasione per tutta la comunità. È un invito a riconoscere e valorizzare il buono che c’è intorno a noi, a dare visibilità a sforzi e sacrifici che spesso restano nascosti, a premiare merito e dedizione.

Per questo motivo l’appuntamento del 27 dicembre non riguarda solo i premiati, ma cittadini, associazioni, famiglie, giovani, forze dell’ordine, lavoratori, chiamati a essere parte di un momento di orgoglio collettivo, di riflessione e di speranza.