Intervento dei Vigili del Fuoco di Avellino: Recupero di un’auto bloccata dalla neve nella notte tra il 16 e il 17 febbraio 2025

Nella notte tra il 16 e il 17 febbraio 2025, intorno alle ore 02:00, il comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è stato chiamato a intervenire per un recupero auto.La segnalazione riguardava una Fiat Panda, che, a causa di ghiaccio e neve che ricoprivano la strada, aveva perso la trazione e non riusciva più a riprendere la marcia.

A bordo del veicolo c’erano tre giovani: un ragazzo e due ragazze. Sul posto erano già intervenuti i Carabinieri di Avellino, che avevano prestato i primi soccorsi.

I Vigili del Fuoco, hanno messo in atto un intervento con equipaggiamento specializzato, riuscendo a rimuovere il veicolo bloccato dalla zona pericolosa e mettendo in salvo i tre giovani. Fortunatamente, l’incidente si è concluso senza conseguenze per i ragazzi, che sono stati accompagnati in un luogo sicuro.