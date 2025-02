NON È PIÙ. Quadrelle, lutto Michele Picariello

Michele Picariello si è spento all’età di 80 anni nella pace di Cristo. A darne il triste annuncio sono la moglie Francesca Barba, i figli Pippo e Milena, i nipoti Raul e Roger, la sorella Giovanna e tutti i parenti.

I funerali si terranno il 17 febbraio 2025 alle ore 16:00, con partenza dalla casa dell’estinto in via De Gasperi n. 6 a Mugnano del Cardinale. La cerimonia religiosa avrà luogo presso la Chiesa Maria SS. del Carmelo, con successiva sepoltura nel cimitero di Quadrelle (AV).

La famiglia ha espresso il desiderio di non ricevere fiori.