Mugnano – Fantasia carnevalesca da Carmine Felice Napolitano

La festa più amata dai piccoli è arrivata, siamo ufficialmente nel periodo carnevalesco. Presso lo studio del fotografo Carmine Felice Napolitano, i vostri piccoli potranno immergersi in atmosfere magiche e gioiose, portando a casa foto e gadgets. Le scenografie sono spettacolari: “Alice nel Paese delle Meraviglie” e “Squid Game”.

Ci si può recare, in via Roma, civ. 70, tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30. Il sabato e domenica cii sarà orario continuato dalle 10:00 alle 19:30 fino al 10 marzo!

“Prenota ora il tuo posto per un Carnevale indimenticabile”. Per contatti chiamare il 3409523725.