FORINO (Av). Frana la Strada Provinciale 239 di Castello che conduce al Santuario di San Nicola

Sta venendo giù come gelato all’ equatore la Strada Provinciale 219 che conduce al Santuario di San Nicola a Castello. Al primo tornante parzialmente franato da quasi tre anni , ha fatto seguito stamani il secondo corposo smottamento che ha invaso la carreggiata di una strada , questa di Castello competenza dell’ Ente Provincia . Fango , pietre e detriti hanno ostruito il passaggio, ripristinato nel pomeriggio dagli operai della Provincia . Più volte ci è stato riferito dalle autorità locali passate e d attuali di fondi che sarebbero stanziati sia per la messa in sicurezza della frana del primo tornante sia per la strada stessa, ma al momento solo pugni di mosche ovvero solo pietre e detriti. Daniele Biondi