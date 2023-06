NOLA. Accusato di maltrattamenti, tentata estorsione e lesioni nei confronti dell’anziano padre, assolto dal Tribunale

Licone Raffaele (anni 45) di Terzigno fu arrestato nel mese di agosto 2022 dai carabinieri di Terzigno per Maltrattamenti, tentata estorsione e lesioni nei confronti del padre settant’enne. Ha sofferto lunghissima custodia carceraria per questi fatti di cd “codice Rosso” in attesa della definizione del processo, durato diverse udienze per esaminare i testimoni dell’accusa. Stamattina il Tribunale Collegiale di Nola, Presidente Dr.ssa Giusi Piscitelli, lo ha assolto da tutte le accuse con definitiva remissione in libertà. Il predetto è stato difeso nel corso del processo, nel quale ha sempre rivendicato la sua innocenza che si è rivelata solo dopo circa 8 mesi, dall’Avv. Angelo Peccerella del Foro di Nola.