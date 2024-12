Esplosione nella notte in una villetta, si cercano due dispersi tra le macerie a ...

Un forte boato ha scosso il piccolo borgo di Eglio, nel comune di Molazzana, in Garfagnana, provincia di Lucca, nella tarda serata di sabato 21 dicembre. Intorno alle 23:30, un’esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, ha devastato una villetta, innescando un incendio e causando il crollo della struttura. Al momento, due persone risultano disperse.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del comando di Lucca, con squadre provenienti dal distaccamento di Castelnuovo e dalla sede centrale di Lucca. Per gestire la complessa situazione, sono state attivate anche le unità specializzate USAR (Urban Search and Rescue), addestrate per operare in scenari di crollo strutturale e ricerca di persone intrappolate sotto le macerie.

Presenti sul luogo anche le forze dell’ordine e i sanitari del 118, con ambulanze e il supporto dell’elisoccorso Pegaso, pronto per un eventuale trasferimento urgente in ospedale, qualora vengano trovati superstiti.

Secondo una prima ricostruzione, l’esplosione potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas, ma le cause esatte sono ancora in corso di accertamento da parte degli esperti. I soccorritori stanno operando senza sosta per cercare i due dispersi e mettere in sicurezza l’area.

La comunità di Eglio, sconvolta dall’accaduto, si è raccolta in solidarietà intorno alle famiglie coinvolte, in attesa di ulteriori notizie.