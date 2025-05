“Avellino, grazie lo stesso”: l’omaggio della sindaca Nargi alla squadra biancoverde

Dopo l’eliminazione dai play-in per mano della Valtur Brindisi, arriva il plauso della sindaca di Avellino Laura Nargi, che in un post pubblicato sul suo profilo Facebook ha voluto ringraziare pubblicamente l’Avellino Basket per l’impegno, la passione e le emozioni regalate alla città durante questa intensa stagione sportiva.

La corsa si è fermata, ma l’entusiasmo no. La sconfitta contro Brindisi al PalaDelMauro, che ha sancito l’uscita dai play-in della formazione guidata da coach Crotti, non ha scalfito l’affetto della città verso i propri beniamini. Lo testimoniano le parole della sindaca Laura Nargi, che ha voluto esprimere pubblicamente il proprio apprezzamento per il percorso compiuto dall’Avellino Basket:

“Grazie ragazzi. Grazie per averci provato fino in fondo. Per aver riportato gente ed entusiasmo al PaladelMauro. Per essere arrivati fino a qui contro ogni pronostico. Per essere usciti a testa altissima dal parquet.”

Una dichiarazione sentita, che sottolinea non solo il valore tecnico della stagione, ma soprattutto il ruolo aggregante che la squadra ha saputo recuperare in città. Dopo anni difficili, infatti, la passione per il basket è tornata a riempire le tribune e i cuori dei tifosi.

“Avete reso questa stagione meravigliosa, avvincente, indimenticabile. Ci avete fatto sognare.”

Nel suo messaggio, la sindaca guarda anche al futuro con ottimismo e fiducia, riconoscendo la solidità del progetto societario:

“Sono sicura che con una Società così ambiziosa e giovane, la prossima stagione sarà ancora più appassionante e competitiva.”

E se è vero che le stagioni si misurano anche dai legami che lasciano, questa Avellino ha già vinto: ha riportato il basket al centro della città, ha creato un’identità, ha riacceso la fiamma. Ora si riparte da qui, con ancora più fame e più consapevolezza. Il futuro, oggi, si tinge ancora di biancoverde.