Scandone Avellino: il 2024 si chiude con una vittoria importante contro Termoli

La Scandone Avellino conclude il 2024 con il sorriso, battendo l’Air Basket Termoli nella quinta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B Interregionale. La partita, combattuta fino all’ultimo secondo, si è conclusa con il punteggio di 81-76, consolidando la squadra avellinese al vertice della classifica con 26 punti.

Un match in salita

La gara non era iniziata nel migliore dei modi per la squadra di coach Sanfilippo, costretta a rincorrere fin dai primi minuti. Termoli ha imposto il suo ritmo, chiudendo il primo quarto con un netto vantaggio di 11-26, grazie alle giocate di Raupys e Tersillo, protagonisti assoluti della fase iniziale.

Nel secondo quarto, la Scandone ha mostrato i primi segnali di reazione con capitan Trapani e Zanini, autori di un parziale di 8-0 che ha riportato i lupi a distanza di tiro. Nonostante le difficoltà in attacco, il primo tempo si è chiuso con un punteggio più contenuto: 27-35 per Termoli.

La rimonta biancoverde

La svolta è arrivata nella seconda metà di gara. Trapani e Cantone hanno guidato la rimonta con una serie di giocate decisive. La Scandone ha finalmente trovato fluidità in attacco, ribaltando il risultato al termine del terzo quarto con un canestro sulla sirena di Iannicelli: 56-54.

Nell’ultimo quarto, il match si è acceso, con continui botta e risposta tra le due squadre. Trapani e Cantone, supportati da Stefanini e Soliani, sono stati determinanti nei momenti chiave, mentre Termoli si è aggrappata a Obinna e Matera per restare in partita. Nel finale, una giocata spettacolare di Trapani ha messo il sigillo sulla vittoria biancoverde.

Le dichiarazioni

Al termine della gara, l’assistant coach Iannicelli ha elogiato la squadra:

“Sapevamo di affrontare una squadra forte, ma grazie alla difesa e a una grande prestazione nel secondo tempo siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Voglio ringraziare i ragazzi per l’impegno straordinario e lo staff medico per il supporto fondamentale.”

Un ringraziamento speciale è andato alla famiglia Bellizzi, presente in una giornata dedicata alla memoria di Gennaro e Mimmo, figure molto care alla società.

Prossimo impegno

Dopo la pausa natalizia, la Scandone tornerà in campo il 5 gennaio 2025 per affrontare i Lions Bisceglie in trasferta, con palla a due fissata alle ore 18.

Parziali

11-26; 16-9; 29-19; 18-22

Tabellino