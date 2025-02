AVELLINO – I CARABINIERI SOCCORRONO DUE CAPRE ABBANDONATE.

Un intervento tempestivo dei Carabinieri del Nucleo Forestale di Avellino ha permesso di soccorrere due caprette trovate in stato di abbandono all’interno di un piazzale di un condominio nel centro del capoluogo irpino.

Gli animali, visibilmente denutriti e disidratati, erano stati legati con una corda alla recinzione del piazzale.

L’operazione di soccorso è stata condotta in sinergia con i militari dell’Arma territoriale e con il supporto di un veterinario dell’A.S.L., intervenuto sul posto per verificarne lo stato di salute. Accertata la situazione di grave disagio, i caprini sono stati posti sotto sequestro ed affidati alle cure di un soggetto idoneo.

Le indagini poste in essere dai militari hanno permesso di risalire al proprietario/detentore degli animali, un 50 enne del posto, che è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, per abbandono di animali.

I Carabinieri sottolineano l’importanza di garantire il benessere degli animali e ribadiscono il loro impegno nel prevenire e contrastare tali atti di negligenza.