Premio Campanello Giovedì 27 Febbraio, presso il Carcere Borbonico

Giovedì 27 Febbraio alle ore 17.30 si terrà, al carcere borbonico, la VII edizione del “Premio all’impegno quotidiano Pasquale Campanello”. Il premio è organizzato dal presidio di Pratola Serra insieme a Libera Avellino e sarà l’occasione, ancora una volta per fare memoria di Pasquale, esempio per tutta la nostra comunità di impegno e rettitudine morale. Quest’anno i premiati saranno: Domenico Airoma- Procuratore della Repubblica Terra Felix- Cooperativa sociale che gestisce un bene comune a Succivo e che ha vissuto attacchi violenti dalla Camorra Mediterranea- Organizzazione umanitaria per il soccorso in mare, alla presenza inoltre del Questore Dott. Pasquale Picone e del Prefetto dott.ssa Rossana Riflesso. Si invita la cittadinanza tutta a partecipare a questo momento così importante e di grande condivisione e gli organi di stampa a diffondere e presenziare all’appuntamento.