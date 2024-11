Afragola: mostra un documento falso per fare un esame diagnostico. Arrestato un soggetto dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 32enne napoletano per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante i servizi all’uopo predisposti, sono intervenuti presso un centro diagnostico ad Afragola per la segnalazione di un uomo che, per effettuare un esame, aveva presentato un documento di identità falso.

I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, hanno identificato il soggetto in questione il quale, durante le fasi del controllo, ha mostrato un documento d’identità che riportava la sua effigie, ma risultava falso poiché il numero del documento e i dati erano corrispondenti a quello intestato ad un’altra persona.