Sportello INPS PER TUTTI il M.I.D.:” Dopo la firma del protocollo di intesa con la Direzione Provinciale di Avellino da Dicembre i primi incontri su prenotazione”.

L’iniziativa nasce dalla volontà di favorire l’integrazione sociale e promuovere il contrasto alla povertà facilitando l’accesso alle prestazioni assistenziali e previdenziali per i soggetti più bisognosi.

Gli appuntamenti dello sportello M.I.D. del Progetto INPS PER TUTTI avranno luogo presso la Bottega del Commercio Equo e Solidale in Via Episcopio 1 il quale sarà aperto tutti i martedì già dal prossimo mese di Dicembre, previa prenotazione all’indirizzo e-mail midregionecampania@gmail.com o contattando il M.I.D. al n. 329/6166452 attivo anche su WhatsApp.