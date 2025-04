Un Venerdì Santo di emozioni e silenzio a Cellole (CE): la città si raccoglie in una processione intensa e suggestiva

Cellole (CE) ha vissuto un Venerdì Santo carico di emozioni, nel segno della spiritualità e della partecipazione corale. Una processione toccante e suggestiva ha attraversato le strade del centro, regalando a cittadini e visitatori un momento di raccoglimento profondo, in perfetto equilibrio tra fede, bellezza e memoria.

Il silenzio, rotto solo dai passi dei fedeli e dal suono delicato dei canti sacri, ha avvolto le vie della città in un’atmosfera quasi sospesa. Tra luci fioche e sguardi commossi, la comunità ha accompagnato le sacre immagini in un cammino che non è solo rituale, ma anche interiore.

La processione, sentita e partecipata da adulti, bambini, anziani e giovani, è stata la testimonianza viva di un popolo che crede nel valore della tradizione e nel potere della fede condivisa. Ogni gesto, ogni sosta, ogni preghiera ha raccontato il legame forte che unisce Cellole (CE) alla sua storia religiosa e alla speranza di rinascita che la Pasqua porta con sé.

“Continuiamo a camminare insieme” ha dichiarato il sindaco Guido Leone, presente al fianco dei cittadini lungo l’intero percorso. Un invito semplice ma potente, che diventa messaggio di unità e visione per la comunità.