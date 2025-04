Solofra (AV): Finto avvocato cerca di truffare un anziano – I Carabinieri arrestano giovane napoletano

I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di truffa aggravata in concorso, un diciannovenne originario della provincia di Napoli.

È accaduto nel pomeriggio di ieri dopo la segnalazione al “112”, di una coppia di anziani, raggiunti qualche minuto prima da una telefonata sospetta.

In particolare gli anziani coniugi, grazie anche alla campagna di prevenzione e sensibilizzazione al fenomeno delle truffe promossa dal Comando Provinciale di Avellino, hanno chiesto l’intervento dei Carabinieri per denunciare un presunto tentativo di truffa.

In questa occasione, come spesso accade, sono stati contattati da un sedicente avvocato che, a seguito di un presunto incidente stradale causato dal figlio e nel quale erano rimasti coinvolti una donna e la sua bambina, li invitava a consegnare la somma di denaro di circa 1000 euro nonché tutti i monili in oro in loro possesso comprese le fedi nuziali, al fine di sostenere le spese legali.

I militari dell’Arma di Solofra, immediatamente intervenuti, si sono attivati e, a seguito di un prolungato servizio di osservazione, sono riusciti ad individuare ed arrestare il 19enne che giungeva presso l’abitazione delle vittime a bordo di un’utilitaria.

L’arrestato, su disposizione dell’A.G., terminate le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo che si celebrerà in mattinata presso il Tribunale di Avellino.

I risultati conseguiti sono anche il frutto della costante e paziente opera di divulgazione mediante la disseminazione di volantini, interviste televisive sui canali locali, incontri presso le parrocchie e presso i luoghi di aggregazione o frequentazione, che da tempo i Carabinieri hanno messo in campo