Tragedia sulla A16: Muore un Automobilista a Causa di un Malore

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, alle ore 07’10 di oggi 15 luglio è intervenuta sull’autostrada A 16, Napoli – Canosa al Km. 80,200 in direzione Canosa nel territorio del comune di Grottaminarda, per un soccorso ad un uomo, il quale durante la guida ha avvertito un probabile malore. All’arrivo della squadra, purtroppo l’uomo di 61 anni originario di Apice nel Beneventano era deceduto. Sul posto i sanitari del 118, la Polizia Stradale e la Società Autostrade per regolare la viabilità.