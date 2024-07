Disagi nell’erogazione dell’acqua potabile a Quadrelle e Sirignano: i cittadini chiedono risposte

Continuano i disagi nell’erogazione dell’acqua potabile nei comuni di Quadrelle e Sirignano. Da settimane, i residenti delle due località stanno affrontando interruzioni nel servizio idrico, con gravi ripercussioni sulla vita quotidiana. La situazione è diventata insostenibile e la pazienza dei cittadini sta ormai per finire.

Una delle domande più frequenti tra gli abitanti riguarda il recente pozzo di Sirignano. In teoria, questo nuovo impianto avrebbe dovuto sopperire alla domanda di acqua, garantendo un servizio continuo e senza interruzioni. Tuttavia, la realtà si è rivelata ben diversa. Il problema, dunque, è da ricercarsi in un errore di progettazione? Forse il motore per il tiraggio dell’acqua è sottodimensionato rispetto alle esigenze effettive?

Un altro interrogativo che tormenta i cittadini riguarda la distribuzione dell’acqua. Possibile che l’acqua venga deviata verso altri comuni, lasciando a secco i residenti di Quadrelle e Sirignano? Questa ipotesi, se confermata, solleverebbe questioni di equità e giustizia, esigendo risposte immediate dalle autorità competenti.

Inoltre, emerge una disparità interna: la zona alta di Quadrelle sembra non essere affetta dagli stessi problemi. Questa differenza ha suscitato ulteriori preoccupazioni e sospetti tra gli abitanti delle aree più colpite, che si chiedono il motivo di tale disparità nel servizio.

I cittadini di Quadrelle e Sirignano, stremati dai continui disagi, hanno rivolto un appello urgente ai rispettivi sindaci. Chiedono che si faccia chiarezza sulle cause di questa crisi idrica e che si adottino misure rapide ed efficaci per risolvere il problema. Le soluzioni devono essere trovate con urgenza per ripristinare un servizio essenziale e restituire serenità alle comunità colpite.

In attesa di risposte concrete, i residenti continuano a fare i conti con una situazione critica, sperando che le autorità locali si mobilitino al più presto per garantire un’erogazione regolare e sufficiente di acqua potabile.