“Regione Campania: Avviso Pubblico per il Corso di Formazione per Ceramisti e la Valorizzazione della Tradizione Vietrese”

La Regione Campania, con l’Assessorato alle Politiche Giovanili e in collaborazione con il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, ha avviato un avviso pubblico per il corso di formazione “Operatore della ceramica artigianale”, destinato a giovani interessati a intraprendere la carriera di ceramista. Il corso mira a creare una nuova generazione di ceramisti campani, con un focus particolare sulla tradizione della ceramica vietrese, patrimonio d’eccellenza dell’artigianato regionale.

L’iniziativa, promossa da Sviluppo Campania, è parte di un progetto che valorizza la ceramica vietrese e ne preserva la tradizione, puntando al futuro attraverso l’innovazione e il miglioramento delle competenze professionali. Il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, ha sottolineato l’importanza del corso per la conservazione e lo sviluppo del settore, mentre l’assessore alla ceramica Daniele Benincasa ha evidenziato come questa formazione contribuisca anche al riconoscimento dell’Igp della ceramica vietrese da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L’avviso pubblico per l’attivazione del corso è pubblicato sul BURC e rappresenta una concreta opportunità per i giovani di entrare a far parte di un settore unico e apprezzato in tutto il mondo.