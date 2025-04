Allerta meteo in Campania: vento forte e mare agitato dalle 18 di domenica 6 aprile alle 23:59 di lunedì 7 aprile

La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo valida dalle 18 di oggi, domenica 6 aprile, fino alla mezzanotte di domani, lunedì 7. L’avviso riguarda l’intero territorio della Campania ed è legato all’arrivo di forti venti da nord e mare molto mosso, con possibili mareggiate lungo le coste più esposte.

Il bollettino prevede raffiche di vento particolarmente intense e condizioni marine critiche, soprattutto nei tratti litoranei settentrionali e nei punti meno riparati. A essere maggiormente interessate saranno le zone costiere dove si potranno registrare onde alte e difficoltà per la navigazione.

La Protezione Civile invita le autorità locali ad adottare tutte le misure preventive necessarie, a partire dal controllo del verde pubblico e delle strutture temporanee o pericolanti che potrebbero essere danneggiate dal vento.

L’invito alla prudenza è rivolto anche alla popolazione, soprattutto per chi si sposta in prossimità di litorali, moli o aree alberate. La situazione sarà costantemente monitorata, ma per ora si raccomanda massima attenzione fino al termine dell’allerta previsto per la serata di lunedì.