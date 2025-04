Napoli, Via Crucis nel caos: colpi d’arma da fuoco durante la processione a San Giovanni a Teduccio

Venerdì Santo di paura a San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale di Napoli. Un momento di raccoglimento e fede, la tradizionale Via Crucis, si è trasformato in un incubo per decine di fedeli quando, nel cuore del rione Villa, in piazza Capri, sono stati esplosi numerosi colpi di pistola.

Secondo le prime testimonianze, almeno dieci spari hanno infranto il silenzio della processione, gettando nel panico i presenti. Il fatto è accaduto nei pressi della Parrocchia di San Giuseppe e Madonna di Lourdes, punto centrale della vita religiosa del quartiere. I proiettili sarebbero stati indirizzati contro un’automobile parcheggiata nei pressi della chiesa, ma l’eco dei colpi ha rapidamente scatenato il fuggi fuggi generale.

Le urla, il terrore e la brusca interruzione della celebrazione sacra hanno lasciato un segno profondo in una comunità già provata da tante difficoltà sociali. Alcuni fedeli hanno lanciato subito l’allarme, mentre altri cercavano riparo all’interno delle abitazioni o dietro le auto.

Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente per mettere in sicurezza la zona e avviare le indagini. Non risultano feriti, ma la paura è stata tanta. Gli inquirenti stanno ora cercando di chiarire la dinamica e individuare i responsabili, mentre si indaga anche sull’eventuale presenza di telecamere di sorveglianza nei dintorni.

L’episodio ha sollevato un’ondata di indignazione e preoccupazione. Il parroco, insieme ai fedeli, ha espresso profondo rammarico per quanto accaduto, sottolineando la necessità di restituire serenità a un quartiere che, troppo spesso, finisce agli onori della cronaca per episodi legati alla criminalità.