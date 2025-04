Napoli, emergenza Neres: fuori contro il Monza, Conte non abbassa la guardia

Nuove preoccupazioni per il Napoli, che si trova a fare i conti con un’altra assenza pesante. David Neres, che aveva fatto il suo ritorno in campo a fine marzo, è costretto a fermarsi di nuovo a causa di un altro infortunio muscolare. Il club partenopeo ha comunicato in maniera concisa che l’attaccante brasiliano non sarà disponibile per la sfida di sabato contro il Monza, con le sue condizioni che verranno monitorate nei prossimi giorni. Ancora una volta, dunque, il Napoli si ritrova a dover fare i conti con i problemi fisici di un giocatore cruciale per le sue ambizioni.

Intanto, Antonio Conte, sempre diretto e schietto, prepara la squadra con la consueta determinazione. Alla vigilia della trasferta contro il Monza, l’allenatore azzurro ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione: “Dobbiamo blindare la zona Champions. Per lo scudetto, è ancora presto per parlarne, ma intanto restiamo lì, in alto, a fare pressione”. Parole che rivelano l’ambizione di non accontentarsi, ma di lottare per restare tra le prime della classe, senza farsi distrarre da sogni irrealizzabili.

Il Napoli, infatti, non vince fuori casa da tre mesi, e questo è un dato che non sfugge a Conte: “Niente più alibi. Il Monza, anche se sta vivendo un periodo difficile, va rispettato. Quando giocavo nel Lecce retrocesso, siamo riusciti a vincere all’Olimpico e la Roma ha perso lo scudetto. Serve mentalità, serve fame”. La sfida contro i brianzoli si preannuncia delicata, e l’allenatore è deciso a non lasciare spazio a distrazioni.

Nel frattempo, Conte non perde occasione per fare un elogio all’Inter, che continua il suo cammino in Champions League: “Il calcio italiano sta tornando in alto. La presenza di squadre italiane nelle semifinali, per il terzo anno consecutivo, non è un caso”. Parole che ribadiscono la crescita del nostro calcio a livello internazionale.

Sul piano individuale, Conte non ha dubbi: “Mi aspetto di più da Di Lorenzo, ha tutte le qualità per segnare di più. Deve spingere e fare la differenza”. La difesa, purtroppo, è ancora in emergenza, ma l’allenatore è convinto che la squadra possa affrontare l’emergenza senza farsi travolgere dalle difficoltà.

Monza-Napoli, sabato 19 aprile alle 18:00, in diretta su DAZN. La squadra di Nesta, che ha convocato 25 giocatori tra cui Caprari, Mota, Sensi e Petagna, cercherà di strappare un risultato positivo, ma l’attenzione sarà tutta sul Napoli, che ha bisogno di punti per consolidare la sua posizione in zona Champions.