Inaugurazione della sezione di Fratelli d’Italia a Portici: la destra locale si compatta per un futuro di crescita

Venerdì 28 marzo, Fratelli d’Italia ha inaugurato la sua nuova sede a Portici, alla presenza di vecchi iscritti e simpatizzanti di tutte le componenti della destra locale. L’evento ha rappresentato un momento di unione per consolidare la presenza del partito e rafforzare l’unità del centrodestra. Alla cerimonia hanno partecipato numerosi esponenti del centrodestra, tra cui l’On. Sergio Rastrelli, l’europarlamentare Alberico Gambino, il Cons. Gennaro Ianniciello, e l’On. Michele Schiano, tutti impegnati a rafforzare un’azione politica comune per il progresso della comunità.

L’On. Rastrelli ha parlato dell’importanza di un radicamento politico nelle comunità locali, evidenziando come Fratelli d’Italia possa essere il punto di riferimento per chi crede nei valori della destra. L’europarlamentare Gambino ha sottolineato la necessità di una forte rappresentanza europea, fondamentale per sostenere le istanze locali e favorire lo sviluppo di Portici. Il Cons. Ianniciello ha trattato le sfide della Campania, ribadendo l’impegno del partito per un miglioramento delle condizioni socio-economiche della regione. Infine, l’On. Schiano ha ribadito l’impegno di Fratelli d’Italia nel promuovere politiche favorevoli alla crescita e al benessere della comunità porticese.

Moderato dal coordinatore cittadino Mauro Mori, che ha sottolineato il lavoro svolto dal suo predecessore Pasquale Lippolis e l’importanza di continuare a crescere insieme, l’evento ha visto anche la partecipazione dei referenti locali dei partiti di centrodestra: Antonio Solina, Mario Lago, Nicolas Esposito, il sindacalista Ferdinando Palumbo, Fabrizio Luongo, vicepresidente della Camera di Commercio di Napoli, e Gennaro Miranda, presidente Ente Ville Vesuviane.(comunicato stampa)