ESPOSITO M.I.D.: IL CORDOGLIO DEL M.I.D. PER LA SCOMPARSA DI MONSIGNOR VINCENZO DE STEFANO

È Giovanni Esposito Presidente Campano del M.I.D. a rendere omaggio a Don Vincenzo De Stefano, negli anni parroco amato della Comunità Parrocchiale di Sant’Ippolisto.

Con Don Vincenzo De Stefano scompare un valido punto di riferimento come pastore accanto sempre alla gente e agli ultimi particolarmente partecipe alla vita sociale della nostra città.

Ricordo e porto conservato il dolce ricordo di Don Vincenzo De Stefano di un’occasione particolare quando nel Duemilaventi, in piena pandemia Covid, non potendosi celebrare la tradizionale processione fece istallare in Piazza Libertà la statua dell’Assunta, in quell’occasione mi consentì di poter rendere alla Santa un omaggio floreale che negli anni successivi è divenuto poi un appuntamento fisso.

Caro Don Vincenzo arrivederci e grazie, buon viaggio con la promessa che continuerai a guidare anche dal cielo e tra le braccia miracolose del Signore, al quale hai dedicato con impegno e dedizione la tua vita ecclesiastica, la comunità Parrocchiale di Sant’Ippolisto e tutti i fedeli della nostra comunità.