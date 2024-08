SPERONE. SORPRESO CON 85 GRAMMI DI HASHISH: I CARABINIERI ARRESTANO UN 18ENNE PER SPACCIO E DENUNCIANO DUE GIOVANI PER CONCORSO NEL REATO

Procede ininterrotta l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino nel contrasto al fenomeno dello spaccio di droga.

In tale contesto, un’altra attività è stata eseguita ieri sera dai Carabinieri della Stazione di Avella, che hanno tratto in arresto un 18enne di Mirabella Eclano, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

La pattuglia era impegnata in un normale servizio di controllo, quando ha notato il giovane che, allertato da due complici, metteva in atto un maldestro tentativo di fuga.

Bloccato e sottoposto a perquisizione, lo stesso è stato trovato in possesso di circa 85 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish (già suddivisa in dosi) e 2.267 euro in contanti, probabile provento dell’illecita attività di spaccio.

L’attività di polizia giudiziaria, estesa anche all’abitazione dove attualmente lo stesso dimora, ha consentito di rinvenire alcuni grammi di analoga sostanza stupefacente e 205 euro in contanti.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e il 18enne, d’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, dichiarato in arresto e sottoposto ai domiciliari, in attesa di comparire dinanzi al giudice per essere giudicato con rito direttissimo.

Per gli altri due giovani è invece scattata la denuncia in stato di libertà per concorso nel medesimo reato.