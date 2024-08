MONTEFALCIONE. Serata culturale presentazione del libro dello scrittore americano Gary Chapman

Ieri 21 agosto, con inizio alle ore 19.00, si è tenuto un incontro dibattito presso il Chiostro Comunale di Montefalcione, per la presentazione del libro i “ 5 linguaggi dell’ Amore “, un’opera dello scrittore americano Gary Chapman.

L’evento, con il patrocinio del Comune di Montefalcione e del CSV Irpinia Sannio ETS ( CESVOLAB) si è svolto alla presenza di un folto pubblico.

Vi hanno preso parte n: Emanuela Pericolo ( Assessore alla cultura del Comune di Montefalcione ), Michele Cutolo ( Vice Presidente Nazionale MCL ), Nunziante De Maio ( Presidente Associazione Stampa Provincia di Salerno e Delegato Società Italiana per Protezione dei Beni Culturali Provincia di Avellino), Don Lupo Palladino ( Direttore Ufficio per la Pastorale Familiare Arcidiocesi di Benevento), Gary Chapman ( Autore dell’opera), Bruno Ladaresta ( Responsabile Scuola del Moige Movimento Italiano Genitori ), Rocco e Carmela Picarone ( Associazione Incontro Matrimoniale ), Teresa e Salvatore de Bonis ( Associazione Incontro Matrimoniale ), Paolo Anania Laudisi ( Avvocato matrimonialista). Ha moderato il dibattito il Dott: Adriano Palmieri ( Presidente Circolo San Nunzio Sulprizio APS. Era altresì presente, Antonietta Raduazzo ( Consigliere del Direttivo CSV Irpinia Sannio ETS ),

Ha iniziato i lavori, l’Assessore Emanuela Pericolo, la quale nel suo intervento ha portato i saluti istituzionali dell’ Amministrazione Comunale di Montefalcione. Hanno fatto seguito gli interventi dei vari relatori presenti, di cui per motivo di spazio non possiamo riportarne i contenuti.

Nel contempo, l’evento ha visto la partecipazione, anche di altri rappresentanti del mondo cattolico e dell’associazionismo, arricchendo oltremodo il dibattito.

A margine del dibattito abbiamo chiesto al Dott: Palmieri; Ci fa una sintesi dell’opera di Gary Chapman ?: “ Al centro dell’opera ci sono le relazioni. Le relazioni, sono il cardine della felicità. Noi nelle relazioni cerchiamo la felicità in particolare in questo libro trattiamo le relazioni coniugali, o tra fidanzati Gary Chapman, ha avuto l’intuizione diciamo clinica tratto dal suo lavoro. Lui è consulente delle relazioni in America, ed è stato capace di utilizzare nelle relazioni 5 punti che possono in qualche modo favorire il dialogo tra gli sposi o anche tra fidanzati. Ma, attenzione ripeto, queste regole possono valere anche tra amici, tra genitori e figli. E, in effetti che cosa succede; lui divide una prima parte del cosiddetto fidanzamento, che però è una fase critica perché nel fidanzamento tu tendi a non vedere i difetti dell’altro e vedi solo le cose belle, magari vuoi raggiungere solo uno scopo. Dopo il fidanzamento se tu e l’altro o l’altra, non parlate la stessa lingua poi si ha un urto e la relazione può incrinarsi. Per cui Chapman riesce a sintetizzare, dicendo tu devi capire quale è il linguaggio che del tuo coniuge. Lui ne individua cinque, partendo dai gesti di servizio, i doni, i momenti speciali. Ad esempio, io posso pure lavorare 24 ore val giorno per mia moglie e la famiglia, però magari lei e una che vuole un momento speciale, vuole che tu magari passi neanche 24 ma 5 minuti con lei “.

Un libro, che si prefigge lo scopo di migliorare la comunicazione, sia all’interno, che all’esterno del nucleo familiare.