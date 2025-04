“Il Circo nella Torre: Magia, Musica e Riciclo Creativo a Marzano di Nola”

Marzano di Nola si prepara ad accogliere uno degli eventi più originali e coinvolgenti della stagione: “Il Circo nella Torre”, una straordinaria iniziativa che unisce il fascino del circo-teatro e la potenza del riciclo creativo. L’evento, promosso da Circo Lab Educational con il patrocinio del Comune di Marzano di Nola, si terrà mercoledì 16 aprile alle ore 18:00 presso il Piazzale dello Sport – Elisa Muto, ed è destinato a lasciare un’impronta indelebile nel cuore di tutti i partecipanti. “Il Circo nella Torre” non è solo uno spettacolo, ma un viaggio emozionale che coinvolgerà il pubblico in un mix perfetto di magia, musica, e performance circensi. Grazie alla partecipazione di artisti e performer di talento, lo spettacolo promette di essere un’esperienza sensoriale unica, capace di incantare e coinvolgere tutte le età. La magia del circo si fonde con la riflessione sul riciclo creativo, creando un’atmosfera speciale che celebra l’arte in tutte le sue forme. Al centro di questo evento c’è Circo Lab Educational, un progetto che da anni si impegna a diffondere la cultura circense con un approccio educativo e creativo. Coinvolgendo scuole e comunità locali, Circo Lab punta a promuovere l’inclusione sociale e la sostenibilità ambientale, trasformando l’arte in un potente strumento di educazione e consapevolezza. “Il Circo nella Torre” è l’occasione perfetta per far conoscere questi valori a un pubblico ampio, dando vita a un’esperienza che va ben oltre il semplice intrattenimento. A condurre e presentare l’evento sarà il noto artista Crescenzo Zoomiddo con il suo spettacolo “U_MIDDO – L’Altra Faccia della Munnezza”. Un racconto che mescola ironia e riflessione, trasformando il concetto di rifiuto in una risorsa artistica e culturale. Un invito a guardare oltre ciò che di solito consideriamo inutile, per scoprire nuove possibilità di creatività e bellezza. Non mancheranno momenti di intrattenimento a sorpresa, con la partecipazione speciale di Mago Vittorio, il cui incanto affascinerà il pubblico con numeri di magia mozzafiato, Wake Up Animation, che darà vita a una serie di animazioni coinvolgenti, e Marimba Show Duo, con performance musicali che faranno vibrare l’atmosfera di magia e energia. L’atmosfera sarà arricchita anche da altri ospiti a sorpresa, per un evento che si preannuncia indimenticabile. La proposta artistica si inserisce in un contesto che celebra la creatività, la cultura e l’arte, con un focus speciale sull’importanza del riciclo e della sostenibilità. “Il Circo nella Torre” è pensato per essere un evento accessibile a tutti, dai più giovani agli adulti, un’occasione di incontro, divertimento e cultura. Inoltre, gli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo del Vallo di Lauro sono invitati a partecipare numerosi, per vivere un’esperienza che li arricchirà sotto il profilo culturale e educativo. In un periodo in cui la sostenibilità e la cultura sono più che mai al centro del dibattito pubblico, “Il Circo nella Torre” si presenta come un esempio concreto di come l’arte possa educare, ispirare e sensibilizzare la comunità. Non perdere questa occasione di vivere una serata magica e unica, che unisce il fascino del circo alla riflessione sul nostro impatto sull’ambiente. Non mancare all’appuntamento di mercoledì 16 aprile a Marzano di Nola, un evento che resterà nel cuore di tutti!