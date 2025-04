Pasqua a Paraislandia: due appuntamenti magici per grandi e piccini a Roccarainola

Roccarainola si prepara a festeggiare la Pasqua con due eventi imperdibili all’insegna della gioia, della magia e del divertimento per tutta la famiglia. Paraislandia, in collaborazione con Wake Up Animazione, ha organizzato un doppio appuntamento che promette di regalare sorrisi e momenti indimenticabili a grandi e piccini.

Aspettando Pasqua – 13 aprile dalle 15:00 alle 19:00

Il primo evento si terrà sabato 13 aprile: un pomeriggio di festa intitolato “Aspettando Pasqua!” dove protagonisti saranno i bambini e il simpaticissimo Coniglio Pasquale. L’iniziativa prevede un pomeriggio ricco di magia, giochi e animazione. I piccoli ospiti potranno incontrare il Coniglio Pasquale dal vivo, scattare foto ricordo e, per chi lo desidera, prenotare la consegna personalizzata delle uova di Pasqua direttamente a casa.

Aperitivo Pasquale – 20 aprile dalle ore 9:00

Il secondo appuntamento è previsto per la mattina di domenica 20 aprile con l’Aperitivo Pasquale. A partire dalle ore 9:00, Paraislandia si animerà con musica, giochi e intrattenimento per i più piccoli, in un’atmosfera colorata e primaverile. L’evento sarà un’occasione perfetta per trascorrere del tempo in famiglia, tra uova decorate, fiori, coniglietti e tanto divertimento.

Entrambi gli eventi si svolgeranno presso Paraislandia, in Via Domenico Miele, Roccarainola, e vedono la partecipazione di realtà attive nel sociale e nell’educazione come Teniamoci per Mano Onlus, il Distretto Vesuviano e Circo Lab Educativa.

Due giornate pensate per celebrare insieme l’arrivo della Pasqua in un clima di allegria e condivisione, all’interno di uno spazio che unisce fantasia e inclusione.