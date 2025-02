Avellino: Vigili del Fuoco e volontari alla ricerca di due persone scomparse

Avellino – Ore di apprensione in Irpinia, dove i Vigili del Fuoco della centrale operativa di Avellino, insieme alle forze dell’ordine e ai volontari, sono impegnati nella ricerca di due persone scomparse in circostanze diverse.

Il primo caso riguarda una persona dispersa nella zona del Mafariello, a San Martino Valle Caudina. Secondo le prime informazioni, l’individuo si era avventurato in una passeggiata in montagna, ma non ha fatto rientro, facendo scattare l’allarme tra familiari e conoscenti. Squadre specializzate, unità cinofile e droni sono stati mobilitati per setacciare la zona, caratterizzata da sentieri boscosi e tratti impervi.

Il secondo caso riguarda un anziano che si è allontanato da una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) a Parolise. Le ricerche si stanno concentrando nei dintorni della struttura e nelle aree limitrofe, con l’ausilio di droni e pattuglie a terra.

Al momento, nonostante gli sforzi congiunti, entrambe le operazioni di ricerca non hanno ancora dato esito positivo. Le squadre di soccorso continuano a operare senza sosta, con la speranza di trovare al più presto le persone scomparse e riportarle in salvo.

Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda.