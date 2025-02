Forino (Av): Quella Pregevole reliquia di San Valentino custodita dalla Chiesa ForineseFai

Domani 14 Febbraio la memoria del calendario liturgico ricorderà San Valentino conosciuto in tutto il mondo come il Santo dell’ amore e degli innamorati. Nella nostra Provincia e precisamente a Forino , la Chiesa locale si fregia di possedere una sua reliquia di pregevole valore : vale a dire l’ intera tibia della gamba destra. Ogni anno presso le sue sacre spoglie mortali custodite presso la Basilica umbra di Terni, tra l’ altro a lui dedicata , si radunano migliaia di persone pronte a rendere omaggio a questo martire decapitato dal soldato Furio Placido il 14 febbraio del 273 e seppellito dalle pietose mani di tre suoi discepoli (Proculo, Efebo, Apollonio), subito dopo anch’essi martirizzati, nella necropoli sulla collina di Terni. S. Valentino, vissuto 97 anni, protegge i sentimenti d’amore, la vista, la sanità mentale.

S. Valentino ha per emblema il bastone pastorale e la palma. Di questa ” Santa Fortuna” forinese a dettagliarci è anche lo storico e scrittore dottor Andrea Santiello il quale bene ci mostra la dicitura IN LATINO ben evidente sulla stessa reliquia che cita <S. Valevehentinus M.> (S.Valeventino Martire = S. Valentino Martire). “In questo caso il nome Valentino è fatto ascendere a “valens” e “vehens” (che è forte ed è in grado di trasportare o di viaggiare) come asserisce il Dott. Santaniello. Dunque un motivo in più per la Città di Forino di sentire e vivere ancora più intensamente il 14 Febbraio festa di San Valentino , festa dell’ amore. Daniele Biondi