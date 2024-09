AVELLINO E PROVINCIA – CONTROLLI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE E ALLA MOVIDA: ALCOOL E DROGA NEL MIRINO DEI CARABINIERI

Negli ultimi giorni, in conformità con le direttive del Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, i Carabinieri hanno intensificato le attività di pattugliamento sia in città che nelle aree circostanti.

Questa decisione segue una recente riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, durante la quale è stata richiamata la necessità di rafforzare i dispositivi di controllo, anche in considerazione dei gravi incidenti stradali verificatisi recentemente in Irpinia.

I reparti dell’Arma stanno quindi concentrando la loro attenzione non solo sulla prevenzione dei reati, ma anche sulla sicurezza stradale, monitorando in particolare le principali arterie di Avellino e dei comuni limitrofi, spesso teatro di incidenti, le cui conseguenze sono rese maggiormente tristi dal fatto che il più delle volte risultano corollario del mancato rispetto alle norme del Codice della Strada.

I numerosi posti di controllo (anche a doppio senso di marcia) hanno permesso agli equipaggi delle Gazzelle di identificare gli occupanti di centinaia di veicoli, molti dei quali, avendo destato sospetto per il loro comportamento, sono stati sottoposti ad immediata perquisizione.

Diverse le perquisizioni eseguite e svariate le contravvenzioni elevate.

I controlli sono stati particolarmente intensi per contrastare il pericoloso fenomeno dell’alcol alla guida: sei automobilisti in questi ultimi giorni sono stati sorpresi con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Per loro, oltre al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per guida in stato di ebbrezza, è scattato il ritiro della patente.

L’attenzione dei Carabinieri si è focalizzata anche sulla prevenzione dell’abuso di alcool e droga tra i giovani.

Nel quadro di una serie di attività volte alla tutela dei minori da fenomeni legati all’abuso di bevande alcoliche, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino stanno svolgendo specifici servizi finalizzati a prevenire e contrastare tale fenomeno. Oltre a sanzioni amministrative, i titolari di locali che somministrano bevande alcoliche a minori rischiano la chiusura dell’esercizio.

La lotta contro l’abuso di alcool e droga tra giovani e automobilisti rappresenta una delle priorità dell’Arma per garantire la sicurezza e la tutela della salute pubblica.

Ed ancora una volta i Carabinieri consigliano di:

– non mettersi alla guida dopo aver assunto alcool. La risposta all’assunzione di alcool varia da soggetto a soggetto e anche per la stessa persona in base al suo stato nell’arco delle 24 ore o alla contemporanea assunzione di medicinali;

– guidare con prudenza;

– in caso di bisogno rivolgersi al “112”.

(Comunicato stampa)