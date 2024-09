Forino (Av): L’ Avvocato Antonio Carpentieri “un’ Indiana Jones” alla ricerca continua dell’ Acquedotto Augusteo passante per Forino

Da molti è conosciuto in veste di Avvocato , da tanti come ricercatore di Storia locale , ma tantissimi altri lo hanno potuto apprezzare in questi anni come un vero ” Indiana Jones” del celeberrimo Acquedotto Augusteo. Si perché l’ Avvocato Carpentieri nato a Forino e forinese doc , ha dedicato e continua a dedicare parte della sua vita a trovare , tirare fuori tracce di questa ciclopica opera , tra le più importanti dell’ impero romano che segue il suo tracciato da Serino fino a Miseno anche passando per Forino. In questi anni con il suo verve ,la sua tenacia Carpentieri è riuscito a fare accendere i fari della ribalta mediatica su questo pezzo di tracciato forinese riuscendo a convogliare , storici , archeologi , speleologi ed altri importanti studiosi in un tam tam che negli ultimi due anni ha trasformato l’ argomento ” Acquedotto Augusteo” in un dibattito quotidiano di grande interesse anche per tantissimi cittadini locali. Una ricerca che effettivamente qualche buono risultato lo sta iniziando a produrre grazie alla riscoperta il 18 Febbraio 2023 da parte degli Speleologi Dottoressa Rossana D’ Arienzo e del Dottor Berardino Bocchino , di alcune vestigia dell’ Augusteo , anche loro da tempo impegnati su questo tratto , nonché al ritrovamento da parte dello stesso Avvocato Carpentieri e di Raffaele Biondi 2011 di un’ antica moneta romana in località Laura su quello che si presume essere l’ antico percorso dell’ Augusteo.

Una passione ossessiva, quasi “maniacale” quella dell’ Avvocato Carpentieri partita oltre due decenni fa’ andata avanti scandagliando il territorio di Forino palmo a palmo, studiando antichi scritti ed antiche fonti storiche , mettendo in opera con un altro antesignano Prof. Angelo Cutolo esperimenti operativi , manuali per capire , comprendere, ipotizzare come i romani si fossero ingegnati a superare il contrafforte della Laura , superando il passo di Forino e dove realmente passasse l’ antico tracciato . Una storia davvero unica quella dell’ Avvocato Carpentieri che si è spinta addirittura a formare un vero Gruppo di Ricerca ” Passi sulla Via Campanina ” e riportata passo dopo passo, anno dopo anno attraverso sue memorie molto precise e minuziose, in una delle sue opere ” STORIE DI PETRURESI NELLA FORINO DEL MEDIOEVO” che prossimamente sicuramente si arricchirà di nuovi ed intriganti capitoli e di nuove interessanti notizie , anche inedite, riguardante il sogno più grande ed inseguito da una vita da parte di Carpentieri ovvero l’ Acquedotto Augusteo passante per Forino. Daniele Biondi

