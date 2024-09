AVELLINO. Torna festAmbiente: un Week-End di Arte, Ambiente e Comunità

Con l’arrivo di settembre, riprendono le nostre attività con la quarta edizione di festAmbiente, un evento atteso che si svolgerà dal 6 all’8 settembre. Saranno tre giornate ricche di appuntamenti dedicati all’ambiente, all’arte e alla comunità, con una serie di iniziative che coinvolgeranno diverse realtà del territorio.

La manifestazione avrà inizio il 6 settembre a Mercogliano, in via De Curtis, con l’inaugurazione del Museo M.I.R.A. alle ore 10, alla presenza del presidente nazionale Stefano Ciafani. Nel pomeriggio, alle ore 18, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si terrà un dibattito tra lo stesso Ciafani e la sindaca di Avellino, Laura Nargi.

La giornata si concluderà con “Jam for Climate”, un evento musicale che avrà luogo alle 21:30 presso il Circolo Arci Avionica, in via Colombo 16H ad Avellino.

Il 7 settembre sarà dedicato all’arte e all’ambiente. Alle 10:30, al Circolo della Stampa di Avellino, inaugureremo la mostra “Ci siamo rotti i polmoni“, un’esposizione che vedrà il contributo di artisti locali e nazionali, impegnati a

sensibilizzare il pubblico sulle tematiche ambientali. Nel pomeriggio, alle 17:30, ci si sposterà al circolo Arci Fortapasc di Atripalda, in via Melfi 12, per l’iniziativa “Goletta dei Fiumi: il Sabato“, dove approfondiremo lo stato di salute dei nostri

corsi d’acqua. La serata si chiuderà con un’esibizione musicale dal vivo, alle ore 22, sempre al circolo Arci Fortapasc, con il gruppo “Frontiere Antimusicali“.

L’ultima giornata, l’8 settembre, sarà dedicata alla scoperta e alla condivisione.

Alle ore 10, il museo M.I.R.A. aprirà le sue porte per un open day, offrendo a tutti la possibilità di esplorare le sue stanze. A seguire, alle ore 13, si terrà un pranzo di comunità, sempre presso il museo, dove ogni partecipante è invitato a portare qualcosa da condividere.