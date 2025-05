“Next Step – Il futuro in ogni passo”: ad Avellino una camminata solidale per l’inclusione e la speranza

L’Associazione di Promozione Sociale Danilo D’Argenio – Real Daddy è lieta di invitare la cittadinanza a partecipare alla camminata solidale “Next Step – Il futuro in ogni passo”, che si terrà sabato 10 maggio 2025, con partenza alle ore 16:00 da Piazza Libertà, ad Avellino.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere i valori dell’inclusione, della solidarietà e della partecipazione attiva, attraverso un gesto semplice ma simbolico: camminare insieme. Ogni passo rappresenta un impegno concreto verso un futuro condiviso, fondato su ascolto, speranza e senso di comunità.

Il percorso della passeggiata si snoderà da Piazza Libertà lungo Corso Vittorio Emanuele, Viale Italia, Via Perrottelli, Via Ammaturo e Via Fraternità della Misericordia, per poi fare ritorno al punto di partenza. Il tragitto, lungo circa 4 km, sarà arricchito da tappe di riflessione e momenti di condivisione aperti a persone di tutte le età.

Durante l’evento, sono previste attività ludiche e ricreative per grandi e piccoli, tra cui il “Murales dei sogni”, balli di gruppo per i più piccoli, e momenti di animazione collettiva.

L’iniziativa è aperta a tutti: famiglie, giovani, scuole, associazioni e semplici cittadini. La partecipazione è gratuita per i minori di 35 anni, mentre per gli over 35 è previsto un contributo volontario.

“Next Step” è più di una camminata: è un invito a costruire insieme il domani, passo dopo passo.

L’Associazione Danilo D’Argenio – Real Daddy nasce per valorizzare i giovani talenti irpini nel ricordo di Danilo, un ragazzo stimato per la sua bontà e generosità. Senza scopo di lucro, promuove cultura, inclusione e partecipazione attiva, con particolare attenzione ai giovani e ai più fragili.

Tra le attività promosse: