Due milioni dalla Regione Campania per lo stadio Partenio: l’Avellino potrà giocare in casa

Avellino, 6 maggio 2025 – Promessa mantenuta. La Giunta Regionale della Campania ha deliberato oggi lo stanziamento di 2 milioni di euro per gli interventi urgenti allo stadio Partenio-Adriano Lombardi, in vista dell’imminente inizio del campionato di Serie B.

L’annuncio era stato anticipato nei giorni scorsi dal Presidente Vincenzo De Luca, che aveva garantito l’impegno della Regione per permettere all’U.S. Avellino di poter disputare le partite casalinghe nel proprio impianto sin dalla prima giornata di campionato.

Il finanziamento regionale sarà sufficiente, in presenza di un progetto esecutivo pronto, per adeguare lo stadio alle prescrizioni previste dalla Lega, assicurando così l’omologazione dell’impianto e la sicurezza necessaria per pubblico e atleti.

Si tratta di un intervento fondamentale non solo per la società sportiva ma anche per la città e la provincia, che vivono con entusiasmo il ritorno del calcio biancoverde tra i cadetti. La conferma della disponibilità dello stadio Partenio rappresenta un passo decisivo per garantire continuità sportiva, tifo e indotto economico per il territorio.

L’amministrazione comunale e la società biancoverde, ora, sono chiamate a collaborare strettamente per avviare e completare gli interventi nei tempi previsti.