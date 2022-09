ITALEXIT IN IRPINIA E UN GRAZIE SINCERO A CHI CI HA DATO FIDUCIA IN QUESTA DIFFICILE BATTAGLIA

“E’ stata per noi di Italexit in Irpinia una battaglia dura, difficile e senza esclusione di colpi.

I nostri 5 candidati tra Camera e Senato Rosario Rocco Del Priore , Cristina Coccia, Teresa Caputo , Angela Nittolo e Luigi Malfetano si sono impegnati quotidianamente per incontrare cittadini e simpatizzanti al fine di chiedere appoggio e sostegno.

Lo hanno fatto girando la provincia e non solo con incontri e tappe anche a Napoli, Salerno e in altre province, spendendo il proprio tempo libero, togliendone alla famiglia e agli impegni professionali.

I nostri 5 candidati, consapevoli dell’impari lotta elettorale contro partiti e schieramenti ben radicati sul territorio, non si sono tirati indietro, anzi si sono gettati nella mischia e con correttezza e senso del dovere per il partito e per gli ideali portati avanti, hanno spiegato i motivi delle candidature e il programma proposto.

I risultati, da un lato sono deludenti, perchè ci si attendeva anche a livello nazionale di poter superare il 3%.

Ci sono sicuramente stati errori nella nostra campagna elettorale (guai a non ammetterlo), dettati però dai tempi ristretti (basti pensare alla corsa per raccogliere le firme imposta dal Governo).

Intanto, si creava e cementava un gruppo che si è costituito con un solo obiettivo: impegnarsi con massimo sforzo comune sulle tracce dell’onestà intellettuale.

Questo gruppo, guidato dal coordinatore provinciale Claudio Rossano, non si è mai sottratto agli impegni, con la voglia di fare politica in maneira pulita e trasparente.

Un gruppio nato nell’arco di soli 2 mesi e quindi in affanno rispetto ad altre “corazzate”.

Il dato positivo che possiamo trarre dopo questa tornata elettorale arriva dal riscontro raccolto sul territorio in quanto a voti, preferenze e scelte degli elettori che hanno seguito questa battaglia e vi hanno preso parte a pieno titolo.

Innumerevoli le telefonate e i messaggi di supporto ed anche di dispiacere legato all’impegno dei nostri 5 candidati che non ha portato a raggiungere l’obiettivo prefissato.

Da questa esperienza il Coordinamento provinciale di Italexit Avellino esce rafforzato: sappiamo di poter contare su una base nata in pochi giorni e che si è creata formando un gruppo.

E’ da questa base che intendiamo ripartire, insieme agli elettori che ci hanno accordato la loro fiducia in Irpinia come in altre province campane dove i nostri erano candidati.

A chi ha sostenuto la nostra battaglia, a chi ci è sdtato vicino oggi possiamo solo dire GRAZIE, promettendo che il 25 settembre è una data che per noi rappresenta un punto di partenza, pronti a portare avanti conm maggiore esperienza il programma del partito.”