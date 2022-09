FORZA ITALIA AVELLINO, “DECISIVA E FONDAMENTALE PER LA COALIZIONE”

Le elezioni politiche hanno segnato la indiscussa vittoria del centro destra. Forza Italia è decisiva e fondamentale per l’intera Coalizione. Dal risultato emerge in modo incontrovertibile che siamo l’unica forza moderata e liberale del paese. Uno straordinario successo ottenuto soprattutto in Campania e in Irpinia dove siamo ampiamente all’11% Tra i migliori risultati di Forza Italia in Italia.

Abbiamo ottenuto risultati considerevoli a Chiusano, tra i comuni più azzurri d’Italia con oltre il 63% per Forza Italia, ad Ariano con quasi il 20%, a Montoro, Solofra, e in numerosi paesi dell’Irpinia. Forza Italia è la seconda gamba della coalizione in Campania e insieme alla Lega a livello nazionale. L’ampio successo è il frutto di una nuova classe dirigente, giovane, competente, fatta di amministratori locali, professionisti che hanno saputo piantare il seme della Libertà.

Va dato atto all’ on. Fulvio Martusciello, coordinatore regionale, di avere compiuto un vero miracolo anche facendo scelte coraggiose e limpide. Da questi dati in Campania e in Irpinia parte il radicamento di Forza Italia e il contributo fattivo per il Governo del paese.

Prof. Carmine De Angelis, Coordinatore Provinciale Forza Italia Avellino

Avv. Anna Maria Vittoria Vecchione, Coordinatrice cittadina Forza Italia Avellino