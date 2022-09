Visciano, arriva la fibra ottica. Al via i lavori di Open Fiber

Sulla rampa di lancio i cantieri per la realizzazione della nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultralarga. I lavori sono condotti da Open Fiber, società per azioni chiamata a realizzare l’infrastruttura che consente a cittadini e imprese di accedere a Internet con prestazioni efficaci e all’avanguardia. Le risorse stanziate non gravano sul bilancio del Comune: l’infrastruttura è infatti finanziata con fondi regionali e statali e resterà di proprietà pubblica. Le attività sono coordinate da Infratel, società “in house” del Ministero dello Sviluppo Economico, con l’attenta supervisione della Regione Campania. La nuova rete coprirà 580 unità immobiliari, attraverso la modalità FTTH (Fiber-to-the-home, cioè la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici) l’unica in grado di restituire velocità di connessione fino a 1 Gigabit al secondo e latenza inferiore ai 5 millisecondi. Oltre ad abitazioni e insediamenti produttivi e commerciali, la banda ultralarga verrà messa a disposizione dell’Istituto comprensivo “Rossini” di via Corriole. L’infrastruttura si estenderà per oltre 5 chilometri.

Un grande servizio tecnologico – commenta il sindaco Sabato Trinchese – che consente al nostro territorio di essere al passo della nuova era digitale e permette a professionisti e alle attività economiche produttive del nostro paese di essere innovativi e rafforzare le competenze e le possibilità di successo nel mercato. La realizzazione della nuova rete pone il Comune di Visciano all’avanguardia e guarda agli anni a venire in un’ottica di miglioramento dei servizi e della qualità della vita dei cittadini. Enormi sono le potenzialità di questa infrastruttura tecnologica che la nostra amministrazione ha saputo cogliere al volo”.

“Durante i lavori – conclude il primo cittadino – verranno utilizzati in larga parte cavidotti e infrastrutture di rete già esistenti per limitare il più possibile l’impatto degli scavi e gli eventuali disagi per la comunità”.

Una rete a banda ultralarga abilita quei servizi divenuti ormai indispensabili come lo smart working o la didattica a distanza. Una volta aperti i servizi di connettività, i cittadini e le imprese di Visciano potranno usufruire della nuova rete attraverso gli operatori partner di Open Fiber. L’azienda infatti realizza l’infrastruttura ma non si rivolge direttamente agli utenti: bisogna innanzitutto verificare sul sito openfiber.it la copertura del proprio indirizzo, scegliere quindi il piano tariffario preferito tra le diverse offerte e contattare uno degli operatori disponibili per poi iniziare a navigare ad alta velocità. I cittadini possono rivolgersi sempre a Open Fiber attraverso la sezione “contatti” all’indirizzo openfiber.it/contattaci/ per eventuali segnalazioni.